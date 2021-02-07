ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و284010 بعد تسجيل 8616 إصابة جديدة.
وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61517 بعد تسجيل 231 حالة جديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا ستستخدم لقاح سبوتنيك الروسي لو اجتاز اختبارات الفاعلية والأمان.
وأكدت ميركل أن ألمانيا منفتحة على التعامل مع كل اللقاحات شرط فاعليتها وسلامتها.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت مجلة "لانسيت" الطبية العالمية المرموقة، أن لقاح فيروس كورونا الروسي "Sputnik V " فعال بنسبة 91.6٪ ضد أعراض فيروس كورونا.
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