نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106 ملايين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، بأن فيروس كورونا حصد حياة مليونين و309 آلاف شخص حول العالم حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء نحو 106 ملايين.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، إلى أكثر من 462 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 27 مليون إصابة، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز".

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة، ونحو 9.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك التي بلغ فيها إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء نحو 166 ألف حالة، وتجاوزت حصيلة الإصابات مليون و926 ألفا.

حصد فيروس كورونا في الهند التي تحتل المرتبة الرابعة، حياة نحو 155 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات حتى الآن 10.8 مليون إصاابة.