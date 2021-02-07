وفى بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، قال الوزير أنتونى بلينكن، إن "الولايات المتحدة علقت وبدأت فى عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون فى المنطقة، والتى وضعها الرئيس بايدن"، حسبما نقلت "رويترز".
وكانت الاتفاقيات التى وقعتها إدارة ترامب ودول أمريكا الوسطى فى 2019، تقضة بأن يتقدم طالبى اللجوء من المنطقة بطلب اللجوء فى بلدانهم أولاً قبل التقدم بطلب لجوء فى الولايات المتحدة.
وقال بيان الخارجية الأمريكية، إن هذه السياسات لم تنفذ مطلقًا مع السلفادور وهندوراس، كجزء من محاولة مثيرة للجدل من قبل ترامب لوقف المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.
كما أشار البيان إلى أن عمليات النقل التى كانت تتم بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وجواتيمالا، توقفت مؤقتًا منذ منتصف مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة بايدن: تعليق اتفاقات أبرمها ترامب للجوء مع 3 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.