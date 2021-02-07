إدارة بايدن: تعليق اتفاقات أبرمها ترامب للجوء مع 3 دول

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس السبت، تعليق اتفاقات اللجوء التى أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وبشكل فورى، فى محاولة للتراجع عن سياسات الهجرة المتشددة للرئيس الجمهورى السابق.





وفى بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، قال الوزير أنتونى بلينكن، إن "الولايات المتحدة علقت وبدأت فى عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون فى المنطقة، والتى وضعها الرئيس بايدن"، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت الاتفاقيات التى وقعتها إدارة ترامب ودول أمريكا الوسطى فى 2019، تقضة بأن يتقدم طالبى اللجوء من المنطقة بطلب اللجوء فى بلدانهم أولاً قبل التقدم بطلب لجوء فى الولايات المتحدة.

وقال بيان الخارجية الأمريكية، إن هذه السياسات لم تنفذ مطلقًا مع السلفادور وهندوراس، كجزء من محاولة مثيرة للجدل من قبل ترامب لوقف المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.

كما أشار البيان إلى أن عمليات النقل التى كانت تتم بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وجواتيمالا، توقفت مؤقتًا منذ منتصف مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.