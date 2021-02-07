واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن السعودية فى مواجهة التهديدات الخارجية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، أن بلاده ستعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن، مشيرا إلى التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية.





وقال بلينكن ـ اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى المملكة العربية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت فى وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية فى اليمن، لتلغى بذلك أحد أكثر القرارات التى تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قبل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

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