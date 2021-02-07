الجيش السورى يقصف فصائل تركيا المسلحة فى حماة بالمدفعية الثقيلة

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الجيش السورى، مساء أمس السبت، قصفًا بالمدفعية الثقيلة على الفصائل المسلحة الموالية لتركيا فى محيط قرية مجدليا بريف إدلب الشرقى، وقريتى السرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالى الغربى، إضافة إلى محور كبانة بجبل الأكراد فى ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.





وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان وثق مقتل 4 من عناصر الجيش السورى، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 8 آخرين جراء الهجوم الخاطف الذى نفذه فصيل ما يعرف بـ"جيش النصر" على مواقع قوات الجيش السورى فى قرية الفطاطرة بريف حماة الغربى. وبحسب المرصد، شنت قوات الجيش السورى قصفًا صاروخيًا على مناطق "البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبينين وكدورة والرويحة والحلوبة ومجدليا وسان" فى ريفى إدلب الجنوبى والشرقى. كما واصل عمليات القصف فى مناطق "العنكاوى وقليدين" بريف حماة الشمالى الغربى، وسط تحليق مكثف للطائرات الروسية فى أجواء محافظة إدلب.

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