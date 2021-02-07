عاجل.. رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد يصل طرابلس اليوم لتسلم مهامه

جدة - نرمين السيد - وكانت محادثات الحوار الوطنى الليبى برعاية الأمم المتحدة فى جينيف، أسفرت عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للبلاد، بقيادة محمد يونس المنفى، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، أملاً فى إنهاء حالة الفوضى والعنف والانقسام فى ليبيا.

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