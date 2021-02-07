المبعوث الأممى مارتن جريفيث يزور طهران لمحادثات حول اليمن

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالات دولية، تستمر زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إيران لمدة يومين، يلتقى خلالها بوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، حيث يشمل اللقاء دعم اتفاق بين طرفى النزاع حول وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء اليمن.

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