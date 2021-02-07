الاستخبارات العراقية: القضاء على 13 من عناصر داعش فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوكالة الاستخبارات العراقية: "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتى استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد فى وزارة الداخلية من القاء القبض على (13) ارهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)".
وأشار البيان العراقى إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين "لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى واسماء مختلفة".
وأوضحت الاستخبارات العراقية أن المتهمين اعترفوا بالجرم، فيما تم تسليمهم الى جهات الطلب بموجب مذكرات استلام اصولية.
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