الاستخبارات العراقية: القضاء على 13 من عناصر داعش فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوكالة الاستخبارات العراقية: "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتى استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد فى وزارة الداخلية من القاء القبض على (13) ارهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)".

وأشار البيان العراقى إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين "لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى واسماء مختلفة".

وأوضحت الاستخبارات العراقية أن المتهمين اعترفوا بالجرم، فيما تم تسليمهم الى جهات الطلب بموجب مذكرات استلام اصولية.