كورونا يواصل تفشيه فى أمريكا.. أكثر من 102 ألف إصابة جديدة و2.618 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 102 ألف و420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونا و916 ألفا و192 حالة.





وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 2.618 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 462 ألفا و173 حالة. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 59 مليونا و304 آلاف و600 جرعة لقاح كورونا على الأقل فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 39 مليونا و37 ألفا و964 جرعة على الأقل للمواطنين.

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