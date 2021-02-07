عاجل.. مقتل شرطى وإصابة 7 أشخاص فى انفجارين بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، إن الحادث الأول وقع عندما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا للشرطة فى منطقة "خوجيانى" فى إقليم "ننجرهار" مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة إثنين آخرين.
وأضاف المسؤلون، أن الحادث الثانى وقع عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق وقت مرور سيارة تابعة للشرطة فى مدينة "جلال آباد" مما أسفر عن إصابة شرطيين.
ولم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هذين الحادثين حتى الآن.
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