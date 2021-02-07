حرائق غابات كارثية في أستراليا.. والحكومة تتحرك

سيطر رجال الإطفاء في ولاية أستراليا الغربية على 6 حرائق بجنوب غرب الولاية، مرجحين اشتعالها بشكل عمدي، في الوقت الذي ساعدت فيه الأمطار على وقف حرائق استمرت أسبوعا ودمرت 86 منزلا في تلال بيرث، لكن الأمطار من الممكن أن تتحول لكوارث.

ووفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذا ما يجعل الحكومة في غرب أستراليا تسعى للحصول على الإغاثة الفيدرالية في حالات الكوارث للمساعدة في تسريع إصلاحات الطرق بعد الفيضانات في شمال غرب الولاية.

وقالت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بالولاية الأسترالية إن جميع الحرائق المريبة، التي يجري التحقيق بشأنها الآن، بدأت في نفس الوقت تقريبا، وكانت قريبة من بعضها البعض.

وساعد هطول الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع على احتواء تلك الحرائق وسمح لرجال الإطفاء بالسيطرة على حريق مدمر أتى على مساحة من الأرض تبلغ 27181 فدانا.

واضطر الآلاف للفرار من منازلهم الأسبوع الماضي في بيرث، مما عقد عزلا عاما فُرض يوم الاثنين ولمدة خمسة أيام على عاصمة الولاية، بعد اكتشاف أستراليا الغربية أول إصابة بفيروس كورونا منذ عشرة أشهر.

من جهته قال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع استمرار الأمطار اليوم الأحد. وكانت تلك الأمطار قد تسببت في فيضانات غزيرة في مناطق من الولاية.

وعلى الرغم من أن حرائق الغابات معتادة في أستراليا، فقد أعادت حرائق الأسبوع الماضي إلى الأذهان ذكريات الحرائق التي اجتاحت شرق أستراليا وجنوبها وغربها العام الماضي ودمرت أكثر من 31 مليون فدان، أي ما يعادل مساحة اليونان تقريبا.

وأتت الحرائق على ما يربو على ثلاثة آلاف منزل، ولقي خلالها 33 شخصا حتفهم.

مع التحذير من فيضانات في منطقة الغرب الأوسط يوم الأحد ، لا تزال الطرق مغلقة وحثت السلطات السكان على مراقبة تدفق المياه.