التجمعات بشروط والبوفيهات ممنوعة.. قرارات عاجلة لـ البحرين لاحتواء أزمة كورونا

أصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، اليوم الأحد، قرارًا بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتطبيقها حال إقامة احتفالات أو تجمعات عائلية في المنازل والأماكن الخاصة لاحتواء ومنع انتشار فيروس کورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، نص القرار على أنه يجب ألا يزيد عدد المدعوين في حال إقامة الاحتفالات والتجمعات العائلية في المنازل والأماكن الخاصة، سواء المفتوحة أو المغلقة، على 30 شخصًا بخلاف أفراد الأسرة والمقيمين معهم من خدم المنازل ومن في حكمهم.

وبحسب القرار، يجب الالتزام أيضًا بالاشتراطات الصحية التي تتضمن ألا يتجاوز عدد الجالسين على الطاولة الواحدة أو السفرة الواحدة عن 6 أفراد، وترك مسافة مترين بين كل فرد وأخر، ولا يجوز بأي حال إقامة البوفيهات.

كما دعا القرار إلى وجوب ارتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلوس على طاولة الطعام.

وأكدت الوزيرة ضرورة الالتزام بتطهير الأسطح بصورة دورية مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس مثل مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد، والحرص على تطهير دورات المياه بصورة دورية، وأن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.

ودعت إلى ضرورة تنبيه أفراد العائلة بعدم الحضور في حال ظهور أعراض إلى أن يتم رصد الحالات، وفي حال ظهور أي حالة إصابة في الاحتفال أو التجمع، يجب التواصل مع إدارة الصحة العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.