نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط طلب تصريح عودة مقيم خارج الدولة دبي ica gov ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة القومية للهوية والجنسية بالإمارات المتحدة عن خدمة تصاريح الدخول إلى الإمارات بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتشمل هذه الخدمة عودة الأفراد المقيمين خارج الدولة إليها مرة أخرى في حال حمل كل فرد على بطاقة إقامة سارية، و الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بناء على قرار الحكومة الإماراتية بفتح أبوابها أمام الوافدين من الخارج.

رابط خدمة تصريح دخول المقيمين إلى الإمارات

و على جانب أخر من القرار، حددت الحكومة الإماراتية العديد من الشروط التي يجب أن تنطبق على الوافدين من الخارج لتسمح لهم بالدخول إلى المملكة، من ضمن هذه الشروط:

أن يكون التقديم على الدخول قد تم بشكل إلكتروني، وذلك تطبيقاً لسياسة التباعد الاجتماعي و تقليل الاختلاط.

أن يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بالحصول على التصريح، كما لابد أن تكون مطابقة للبيانات.

أن يكون لدى المتقدم بطاقة إقامة سارية المفعول.

طلب تصريح عودة مقيم خارج الدولة

لابد أن يتم تقديم الأوراق التي تفيد سبب تواجد الشخص خارج الإمارات و الأسباب التي تجعله يدخل مرة آخري.

إذا كان المتقدم عائد إلى الإمارات بسبب العمل، فعليه أن يأتي بأوراق تثبت انضمامه لجهل العمل.

يجب على المتقدم أن يكون قد قام بجميع الفحوص الطبية اللازمة التي تفيد سلامته وعدم إصابته.

وعلى العائد إلى أراضي الإمارات أن يلتزم مدّة الحجر الصحي لمدة 14 يوم.

تصريح دخول المقيمين دبي

وقد تم تحديد خطوات التي يجب إتباعها للحصول على تصريح للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة من خلال الآتي: