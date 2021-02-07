نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج المنح والقروض الداخلية 2021 أسماء المرشحين وآلية استكمال الإجراءات للمنح والقروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات في المملكة الأردنية رصد أخر أخبار إعلان نتائج المنح والقروض 2021 ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت 6-2-2021 النتائج النهائية للمنح والقروض الداخلية ونتائج أسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية البكالوريوس والدبلوم المتوسط، هذا وسوف نرفق لكم أدناه رابط الإطلاع على نتائج المنح والقروض الداخلية 2021 ، وما كشفت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إرشادات وتعليمات يجب اتباعها لاستكمال الإجراءات.

نتائج المنح والقروض 2021

نتائج المنح والقروض 2021 ، في ذات الصدد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين واللذين انطبقت عليهم شروط التقديم بطلبات حسب التعليمات (63241) طالب وطالبة، وتم ترشيح (50517) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (80%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، وتم توزيع المرشحين للاستفادة ما بين (46936) طالباً وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و(3581) طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الطلاب المرشحين للاستفادة من المنح والقروض استكمال الكفالات العدلية وسندات التعهد المطلوبة منهم وطباعتها من صفحة النتائج النهائية وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 13-2-2021، ومن ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة التابع لوزارة العدل هنـــــــــا، وتسجيل طلب كفالة ثم تسليم الكفالة والاتفاقيات لمكتب المستشار الثقافي في الجامعة التابع لها الطالبة أو الطالبة.

موقع نتائج المنح والقروض الداخلية 2021

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابـــــــط الإطلاع على أسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية 2021 ، وهو الخاص أيضاً بإعلان نتائج المنح والقروض 2021 ، والذي يُمكن من خلالة معرفة كافة النتائج النهائية وأسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام 2021.

وجاءت نتائج المنح والقروض 2021 على النحو التالي:

منح الديوان الملكي الهاشمي العامر.

منح أوائل المملكة.

منح أوائل الألوية.

منح الطب البيطري.

منح صندوق الأميرة منى لدعم التمريض للإناث.

منح جيوب الفقر.

منح صندوق دعم الطالب لإقليمي الوسط والشمال.

منح صندوق دعم الطالب للتخصصات المهنية والتطبيقية / (45) ساعة معتمدة.

منح صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة.

قروض صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة.

منح صندوق دعم الطالب / الدبلوم المتوسط (45) ساعة معتمدة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية التقرير ورصدنا رابط موقع نتائج المنح والقروض 2021 وأسماء المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية 2021 ، وسنتابع معكم أول بأول كل ما هو جديد من أخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باللمكة الأردنية الهاشمية وفيما يخص استكمال الإجراءات.