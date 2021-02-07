نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 الفروع المتاحة وحقوق التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبار التسجيل في الليسانس وماستر عن بعد 2021 بجامعة التكوين المتواصل، وسوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل الخاصة بـ تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 للمترشحين الحاصلين على شهادة التدرج أو شهادة الطور الأول أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها كما سنرفق أيضاً رابط تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 ومواعيد التسجيل في الليسانس وماستر عن بعد بجامعة التكوين المتواصل.

تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021

موقع تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 ، أعلنت جامعة التكوين المتواصل بدء التسجيل في الليسانس وماستر عن بعد 2021 ، وميادن وفروع التكوين، مُشيرة أنه سيتم استقبال طلبات تسجيل ليسانس والماستر عن بعد 2021 ابتداءً من يوم 4 فيفري، وتستمر عمليات تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد بجامعة التكوين المتواصل 2021 حتى يوم 24 فيفري الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك والذي سنرفق الرابط الخاص به أدناه.

وكانت جامعة التكوين المتواصل قد عملت على إعادة هيكلة وتنظيم الجامعة وجعلها تتزامن مع الإصلاحات الجارية التي مست قطاع التعليم العالي بدخولها لنظام الـ LMD امتحان الدخول لجامعة التكوين المتواصل بكالوريا UFC وبذلك ألغت السنة التحضيرية ما قبل التدرج، وسيكون الشرط للبكالوريا فقط للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل.

حقوق التسجيل في ليسانس وماستر عن بعد 2021

أوضحت جامعة التكوين المتواصل عن حقوق التسجيل في ليسانس وماستر عن بعد 2021 للمسجلين الجدد والراغبين في تسجيل ماستر أو ليسانس والتي جاءات كالتالي:

المسجلين الجدد لتحضير شهادة الليسانس: 200 د جزائري.

الراغبين التسجيل في شهادة الليسانس عن بعد ثانية 2021 : 5000 د جزائري.

الراغبين بالتسجيل لتحضير شهادة الماستر 2021: 5000 د جزائري.

الفروع المتاحة للتسجيل الأولي: الطور الأول تسجيل ليسانس عن بعد 2021

ميدان العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية: تخصص : محاسبة ومالية.

ميدان الحقوق والعلوم السياسية: تخصص: قانون خاص.

ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية: تخصص: إعلام.

ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية: تخصص: اتصال.

ميدان الآداب و اللغات: تخصص: إنجليزية تقنية.

الفروع المتاحة للتسجيل الأولي: الطور الثاني تسجيل ماستر عن بعد 2021

ميدان العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية: تخصص: محاسبة.

ميدان العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية: تخصص: تسيير عمومي.

ميدان الحقوق والعلوم السياسية: تخصص: قانون الأعمال.

ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية: تخصص: صحافة مطبوعة و إلكترونية.

ميدان الرياضيات و الإعلام الآلي: تخصص: الشبكات و الأمن.

رابط تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021

يُمكنكم الدخول على رابط موقع التسجيل في ليسانس والماستر عن بعد بجامعة التكوين المتواصل 2021 ، بعدما خصصت الجامعة رابط الدخول من أجل إجراء عملية تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد 2021 ، وذلك بعدما اشترطت حصول الطلاب الراغبين بالتسجيل على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.