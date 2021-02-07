نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021 تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلاب في الجزائر الشقيق أهم أخبار جامعة التكوين المتواصل والتسجيل في الماستر وليسانس عن بعد 2021 ، فقد تم بدء استقبال طلبات التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021 ليسانس وماستر عن بعد ، هذا وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل الخاصة بـ التسجيل في جامعة التكوين المتواصل عن بعد 2021 للمترشحين الحاصلين على شهادة التدرج أو شهادة الطور الأول أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، كما سنرفق الرابط المخصص للتسجيل في الماستر عن بعد 2021 ، وشروط التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021.

التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021

التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021 ليسانس وماستر عن بعد ، أعلنت الجامعة بدء التسجيلات الأولية في الطورين الأول والثاني الليسانس والماستر عن بعد 2021 ، وذلك بعد توافر شروط التسجيل في جامعة التكوين المتواصل 2021 والتي كشفت عنها الجامعة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت خلال الإعلان الصادر يوم الرابع من فيفري الجاري.

وأشارت جامعة التكوين المتواصل أنه سيتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الليسانس والماستر عن بعد 2021 ابتداءً من يوم 4 فيفري، وتستمر عمليات تسجيلات ليسانس وماستر عن بعد بجامعة التكوين المتواصل 2021 حتى يوم 24 فيفري الجاري عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذه العملية.

ومن خلال الرابـــــط، يُمكنكم الإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بـ دليل التسجيلات الأولية في الليسانس والماستر عن بعد 2021 بناءً على القرار الوزاري.

أعلنت جامعة التكوين المتواصل عن حقوق التسجيل في ليسانس وماستر عن بعد 2021 للمسجلين الجدد والراغبين في تسجيل ماستر أو ليسانس والتي جاءات كالتالي:

المسجلين الجدد لتحضير شهادة الليسانس: 200 د جزائري.

الراغبين التسجيل في شهادة الليسانس عن بعد ثانية 2021 : 5000 د جزائري.

الراغبين بالتسجيل لتحضير شهادة الماستر 2021: 5000 د جزائري.

رابط التسجيل في جامعة التكوين المتواصل ليسانس وماستر عن بعد 2021

يُمكنكم الدخول على الرابــــط الخاص بموقع التسجيل في جامعة التكوين المتواصل عن بعد 2021 ، والذي يُمكنكم من إتمام عملية تسجيلات ليسانس وماستر بجامعة التكوين المتواصل عن بعد 2021، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة فيما يخص ذات الشأن وذلك من خلال تقارير متتالية.

تسجيلات ماستر وليسانس عن بعد 2012

أشارت جامعة التكوين المتواصل أنها انتهت من الإعمال الخاصة بإعادة الهيكلة والتنظيم لجعل الجامعة تتواكب مع الإصلاحات التي تخص قطاع التعليم العالي حيث دخلت في لنظام امتحان LMD للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل بكالوريا UFC وبذلك حذفت السنة التحضيرية ما قبل التدرج، وسيكون الشرط للبكالوريا فقط للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل.