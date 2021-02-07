نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf واستمارة التقديم في الجامعات السودانية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf ، هو ما يبحث عنه ويود معرفته جميع طلاب الشهادة الثانوية السودانية، فيما يرغب جميع الطلاب أيضاً في تحميل دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعات السودانية الأهلية والحكومية ، لذلك نختص خلال هذا المقال التعريف بتفاصيل كافة الأخبار الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية، بالإضافة إلى استمارة التقديم للجامعات السودانية 2021 والطريقة الصحيحة لها.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf

دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf ، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت منذ أيام قليلة أنه بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية2021 وصدور أسماء الطلاب الناجحين في سيتم الإعلان عن دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021 وذلك حسب التخصصات المتوفرة، والتعريف أيضاً بـ دليل التقديم للجامعات السودانية 2021.

وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عبر موقعها الإلكتروني عدد من الروابط التي يتمكن من خلالها جميع الطلبة والطالبات معرفة كافة التفاصيل عن دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوي البكالريوس والدبلوم التقني للعام 2021-2020م.

استمارة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، وأكدت أنه سيتم البدء في ذلك يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وتستمر عمليات التقديم للجامعات السودانية 2021 حتى يوم السبت الموافق 13 فبراير الجاري وذلك من خلال الرابط التالي نظام التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي، على أن يتم دفع رسوم استمارة التقديم للشهادة السودانية وغير السودانية من داخل السودان 100 جنيه، وللشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان مقابل رسوم الاستمارة 30 دولار أمريكي.

شروط القبول في الجامعات السودانية 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في الجامعات السودانية 2021 والتي جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية العامة السودانية في نفس وقت التسجيل.

يشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

في حالة الحصول على شهادة من خارج الدولة، يشترط الحصول على قرار معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

القبول لدرجة البكالوريوس يتم بناء على النسبة المئوية والتي تحسب من المواد الإجبارية على الطالب ويضاف إليها ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول، ويتم تحديدها بناء على الكلية أو التخصص.

يتم القبول في الدبلومات بناء على النسبة المئوية والتي تحسب من خلال خمس مواد يتم تحديدها من لجنة القبول، وتكون الشهادة الثانوية في نفس عام القبول.

يحق لكافة الطلاب المنافسة للقبول عقب استيفاء كافة شروط القبول العامة بمؤسسات التعليم العالي.

روابط الإطلاع على دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021

من خلال الدخول على رابط موقع دليل القبول للجامعات السودانية 2021 ، يُمكنكم معرفة تفاصيل أسس القبول وشروطه بمؤسسات التعليم العالي – مؤسسات التعليم العالي الحكومية – مؤسسات التعليم العالي الأهلية- المواد المؤهلة للترشيح للقبول مهم – دليل المنافسة للقبول للعام – أسماء الكليات للمؤسسات الحكومية ورموزها للمنافسة العامة – أسماء الكليات للمؤسسات الأهلية ورموزها للمنافسة العامة – المصاريف الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي – دليل الرموز للولايات الأفل نمواً – أسماء الدبلومات التقنية وشروطها ورموزها – المجالات الدراسية للمؤسسات الحكومية – المجالات الدراسية للمؤسسات الحكومية حسب المناطق الجغرافية – المجالات الدراسية للمؤسسات الأهلية.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf ، واستمارة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، هذا وسنتابع معكم خلال أيام قليلة إعلان نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021 وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التقديم للجامعات السودانية 2021، وانتهاء اللجان المختصة من عمليات الفرز والمراجعة النهائية.