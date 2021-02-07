تردد قناة تونس الرياضية الجديد TUNISIA SPORTS 2021 الناقلة مباريات الدوري التونسي اليوم

تنقل اليوم الأحد 2021/02/07 قناة تونس الوطنية مباريات الدوري التونسي الجولة أل 13، عبر تردد قناة تونس الرياضية التردد الأرضي لمحبي الكرة التونسية في تونس والعالم العربي، فتلعب اليوم 5 لقاءات قوية سوف يحرص على متابعتها العديد من محبي الفرق الكبيرة مثل الترجي الرياضي والنجم الساحلي ونادي الصفاقسي التونسي، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية العربية في الفترة الأخيرة، على مختلف الأقمار الصناعية على نايل سات وعرب سات وهودبير فتابعونا.

نبذة مختصرة عن قناة تونس الوطنية

قناة تونس الوطنية هي القناة الرسمية للدولة التونسية وهي ملك لمؤسسة ألأذاعه والتلفزة التونسية، أنطلق بثها عام 1966 ميلادي وظلت تبث برامجها بهذا الاسم حتى عام 1997 ميلادي، وتم تغير الاسم إلي قناة تونس 7 وتقدم القناة برامجها بصورة مجانية لجمهورها على مدار الساعة، والقناة هي قناة متنوعة تقدم نشرات الأخبار العامة والمباريات الرياضية والمواضيع السياسية والافتصادية التي تهم الشأن التونسي.

مباراة النجم الرياضي بالمتلوي * الترجي التونسي : تبدأ الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت تونس. سليمان الرياضي * الاتحاد المنستيري : تبدأ الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت تونس. الصفاقسي * مستقبل الجريش : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس. الأوليمبي التاجي * النجم الساحلي : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس. مباراة البنزرتي * اتحاد بن قردان : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10872 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8 تردد قناة تونس الرياضية على عرب سات القمر الصناعي عرب سات التردد 12643 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 تردد قناة تونس الرياضية على هود بيرد القمر الصناعي هود بيرد التردد 12149 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 تردد قناة تونس الرياضية على هود بيرد تردد قناة تونس الرياضية على عرب سات

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