تردد قناة تونس الرياضية الجديد TUNISIA SPORTS 2021 الناقلة مباريات الدوري التونسي اليوم

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تنقل اليوم الأحد 2021/02/07 قناة تونس الوطنية مباريات الدوري التونسي الجولة أل 13، عبر تردد قناة تونس الرياضية التردد الأرضي لمحبي الكرة التونسية في تونس والعالم العربي، فتلعب اليوم 5 لقاءات قوية سوف يحرص على متابعتها العديد من محبي الفرق الكبيرة مثل الترجي الرياضي والنجم الساحلي ونادي الصفاقسي التونسي، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية العربية في الفترة الأخيرة، على مختلف الأقمار الصناعية على نايل سات وعرب سات وهودبير فتابعونا.نبذة مختصرة عن قناة تونس الوطنية
قناة تونس الوطنية هي القناة الرسمية للدولة التونسية وهي ملك لمؤسسة ألأذاعه والتلفزة التونسية، أنطلق بثها عام 1966 ميلادي وظلت تبث برامجها بهذا الاسم حتى عام 1997 ميلادي، وتم تغير الاسم إلي قناة تونس 7 وتقدم القناة برامجها بصورة مجانية لجمهورها على مدار الساعة، والقناة هي قناة متنوعة تقدم نشرات الأخبار العامة والمباريات الرياضية والمواضيع السياسية والافتصادية التي تهم الشأن التونسي.أهم مباريات اليوم على قناة التونسية الرياضية
- مباراة النجم الرياضي بالمتلوي * الترجي التونسي : تبدأ الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت تونس.
- سليمان الرياضي * الاتحاد المنستيري : تبدأ الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت تونس.
- الصفاقسي * مستقبل الجريش : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
- الأوليمبي التاجي * النجم الساحلي : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
- مباراة البنزرتي * اتحاد بن قردان : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10872
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|7/8
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12643
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
|القمر الصناعي
|هود بيرد
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
الوسوم
تنقل اليوم الأحد 2021/02/07 قناة تونس الوطنية مباريات الدوري التونسي الجولة أل 13، عبر تردد قناة تونس الرياضية التردد الأرضي لمحبي الكرة التونسية في تونس والعالم العربي، فتلعب اليوم 5 لقاءات قوية سوف يحرص على متابعتها العديد من محبي الفرق الكبيرة مثل الترجي الرياضي والنجم الساحلي ونادي الصفاقسي التونسي، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية العربية في الفترة الأخيرة، على مختلف الأقمار الصناعية على نايل سات وعرب سات وهودبير فتابعونا.نبذة مختصرة عن قناة تونس الوطنية
قناة تونس الوطنية هي القناة الرسمية للدولة التونسية وهي ملك لمؤسسة ألأذاعه والتلفزة التونسية، أنطلق بثها عام 1966 ميلادي وظلت تبث برامجها بهذا الاسم حتى عام 1997 ميلادي، وتم تغير الاسم إلي قناة تونس 7 وتقدم القناة برامجها بصورة مجانية لجمهورها على مدار الساعة، والقناة هي قناة متنوعة تقدم نشرات الأخبار العامة والمباريات الرياضية والمواضيع السياسية والافتصادية التي تهم الشأن التونسي.أهم مباريات اليوم على قناة التونسية الرياضية
- مباراة النجم الرياضي بالمتلوي * الترجي التونسي : تبدأ الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت تونس.
- سليمان الرياضي * الاتحاد المنستيري : تبدأ الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت تونس.
- الصفاقسي * مستقبل الجريش : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
- الأوليمبي التاجي * النجم الساحلي : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
- مباراة البنزرتي * اتحاد بن قردان : تبدأ المباراة الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10872
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|7/8
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12643
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
|القمر الصناعي
|هود بيرد
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة تونس الرياضية الجديد TUNISIA SPORTS 2021 الناقلة مباريات الدوري التونسي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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