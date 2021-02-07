خفر السواحل الصينية يخترقون مياه اليابان.. وطوكيو تحتج

جدة - نرمين السيد - دخلت سفن خفر السواحل الصينى إلى المياه الإقليمية لليابان، اليوم الأحد، بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها لليوم الثانى على التوالى، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية.





وحسبما نقلت "كيودو"، قال خفر السواحل اليابانى، إن سفينتين صينيتين لخفر السواحل اقتحمتا المياه بالقرب من جزر سينكاكو غير المأهولة فى بحر الصين الشرقى بتمام الساعة 3:50 صباحًا، حسب التوقيت المحلى للبلاد، حيث خرجتا بعد الساعة التاسعة صباحًا.

وكانت الصين أقرت قانونًا جديدًا، هذا الشهر، يسمح بشكل صريح لخفر السواحل الصينى باستخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التى ترى بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانونى.

وبحسب خفر السواحل اليابانى، فقد وجهت السفن الصينية مقدماتها نحو قارب صيد يابانى لدى اقتحام المياة اليابانية، اليوم، وتحركت نحوه على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب- جنوب شرق جزيرة تايشو، إحدى الجزر الصغيرة المتنازع عليها.

كما أشار خفر السواحل اليابانى إلى أن هذه هى المرة الخامسة هذا العام التى تدخل فيها السفن الصينية المياه اليابانية، حيث استمر التوغل أمس السبت قرابة 8 ساعات ونصف تقريبًا، ما دعا طوكيو إلى تقديم احتجاج لدى بكين عبر قنوات دبلوماسية متعددة، حسبما نقلت "كيودو".