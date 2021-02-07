جدة - نرمين السيد - ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان له اليوم الأحد، باستمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية فى إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، واستهدافهم للمدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام التعاون الإسلامى يدين إطلاق الحوثى طائرات مفخخة تجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.