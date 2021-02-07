مستشار النمسا مستعد لتلقى اللقاح الروسى: سندع المحرمات الجيوسياسية جانبًا

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار النمساوى، سيباستيان كورتس، اليوم الأحد، موافقة بلاده على إنتاج اللقاح الروسى داخل النمسا، بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدًا استعداده فى الوقت ذاته لتلقى التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، قال كورتس فى مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج ـ Welt am Sonntag"، إنه مستعد للتطعيم باللقاحات الروسية أو الصينية، إذا تم تسجيلها من قبل وكالة الأدوية فى الاتحاد الأوروبى. وقال المستشار النمساوى: "بخصوص اللقاحات، نتحدث فقط عن الكفاءة والأمان وليس عن المعارك الجيوسياسية"، منتقدًا البيروقراطية والعمل البطيئ لوكالة الأدوية الأوروبية، التى تدرس حالياً إمكانية تسجيل اللقحات ضد فيروس كورونا. وكان المستشار النمساوى دعا فى وقت سابق، إلى ترك "المحرمات الجيوسياسية"، جانبًا عندما تقوم الوكالة الطبية الأوروبية "EMA" بدراسة إمكانية تسجيل اللقاحات من روسيا والصين، مشددًا على أنه "لا مكان للمحرمات الجيوسياسية عند دراسة تسجيل اللقاحات (المضادة لفيروس كورونا)".

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