ليبيا تنهي عقدًا من الفوضى.. رئيس المجلس الرئاسي يتسلم مهامه اليوم

يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد يونس المنفي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس لتسلم مهامه؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، نقلا عن مصادر لها.
وبدأت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر وإنهاء عقد من الفوضى.
وسيحاول 4 قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.
وأعرب السياسيون في ليبيا عن ترحيبهم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبلادهم.
كما تم الترحيب بهذه الانتخابات في كل أنحاء العالم، في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «أعتقد أن ذلك يمثل اختراقا»، مضيفا أنها «أخبار جيدة جدا في بحثنا عن السلام» بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.
وانتخب م.عبدالحميد محمد دبيبة (61 عاما) أمس الأول رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وحصدت قائمة عبدالحميد دبيبة 39 صوتا من أصل 73.
وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبدالله حسين اللافي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).
ورئيس الوزراء الجديد بعيد كل البعد عن الإجماع خصوصا أنه شغل مناصب مهمة في ظل نظام معمر القذافي.
وبهذه الانتخابات، طويت صفحة مرحلة انتقالية مع اتفاق الصخيرات في المغرب الموقع عام 2015 برعاية الأمم المتحدة والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) برئاسة فايز السراج.
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