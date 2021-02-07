جرائم العنف والتطرف تضرب ألمانيا في 2020

أفادت معلومات حديثة أصدرتها الشرطة الألمانية، بارتفاع معدلات جرائم الكراهية والعنف التي ارتكبها متطرفون يمينيون في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وسجلت الشرطة 23080 جريمة ذات طبيعة يمينية متطرفة العام الماضي فقط، وفق ما كشفت يترا باو، نائبة رئيس البرلمان الألماني.
وأشارت يترا باو إلى أنها "لم تتفاجأ" بالأرقام الحديثة، وقالت: "قبول العنف كبديل للسياسة آخذ في الارتفاع".
وأضافت أن أزمة فيروس كورونا كانت بمثابة داعم لجرائم اليمين المتطرف، بنفس الطريقة التي كانت عليها أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016".
ومن الأرقام، فإن عدد الجرائم لعام 2020 هو الأعلى منذ العام 2016، وقد يرتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في العام 2001.
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