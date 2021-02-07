بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

أصدرت الشركة السعودية لخطوط السكك الحديدية "سار"، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا، في إطار محاولة المملكة السيطرة واحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قررت الشركة السعودية، إلزام جميع المسافرين على متن قطارها بتفعيل تطبيق "توكلنا" التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "سار" أن هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، موجهة اعتذارها لمن ليس لديه حجز سفر.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك يجب على المسافر إبراز حالته الصحية على تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى المحطة.