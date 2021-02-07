غارات مكثفة.. المقاتلات الروسية تستهدف مناطق انتشار داعش في سوريا

أقلع سرب من من الطائرات الحربية الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، متوجها نحو البادية السورية، حيث بدأت جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي على محاور عدة هناك، خاصة بريف حماة الشرقي ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة.

ووفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تتناوب 6 طائرات روسية على شن الغارات المكثفة، في محاولة مستمرة للحد من نشاط التنظيم المكثف والمتصاعد على الرغم من القصف البري والجوي والحملات الأمنية.

وبالأمس، قال المرصد السوري، إن تنظيم داعش يواصل استنزافه لكل من الجيش السوري والميليشيات الموالية له وحليفه الروسي أيضًا، فالأول يتم استنزافه بعمليات وكمائن وهجمات مباغتة موقعا قتلى وجرحى في كل مرة ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، بينما الثاني وهو الروسي فاستنزافه يكون عبر الكم الكبير من الغارات الجوية التي تتناوب طائرات حربية روسية على تنفيذها بشكل يومي، والتي لا تسفر عن تلك الخسائر التي تتناسب مع حجم وكثافة الضربات.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري مقتل 18 من عناصر تنظيم داعش جراء أكثر من 130 غارة جوية نفذتها طائرات حربية روسية على البادية السورية خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث شنت الطائرات الروسية 30 غارة أمس السبت قتل خلالها 7 من عناصر التنظيم الإرهابي، بينما شنت يوم أمس 100 غارة قتل خلال 11 من التنظيم، وتركزت الغارات على ريف حماة الشرقي وتحديدًا محور آثريا ومثلث حلب - حماة - الرقة.

كما شنت طائرات الحربية الروسية، الجمعة، أكثر من 100 غارة جوية على البادية السورية، تركزت معظمها في ريف حماة الشرقي، تزامنًا مع استمرار عمليات البحث عن خلايا التنظيم.