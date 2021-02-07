نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.

وشهدت روسيا، خلال آخر 24 ساعة، تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ نهاية الخريف.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا لا تزال عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1175 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 432 حالة وفاة (مقابل 497 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 30 نوفمبر عندما تم رصد 368 وفاة.

وكان 19884 شخصًا تماثلوا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة.