نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 PROGRES وميعاد مُعالجة الطعون في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح أرضية التقديم في مسابقة الدكتوراه لعام 2021 عبر PROGRES حيث بدأت الوزارة في استقبال طلبات التقديم في مسابقة الدكتوراه يوم الخميس الموافق 4-2-2021، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 يوم العاشر من فيفري/ فبراير الجاري، وسوف نرفق لكم أدناه رابط الإطلاع على قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 جامعة بسكرة, تيارت, قسنطينة, ورقلة, المدية، والجامعات الأخرى.

قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021

نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 ، في سياق متصل أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال البيان الصادر أنه سيتم تخصيص التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2021 بمختلف المؤسسات الجامعية خلال الفترة ما بين الثالث عشر من فيفري/ فبراير حتى 27 مارس، وسيكون يوم الإعلان عن الدخول الرسمي في التكوين الطور الثالث الدكتوراه يوم الرابع من افريل/ أبريل 2021.

فيما أكدت الوزارة أن جميع الطلبة والطالبات اللذين يتوقع حصولهم على شهادة الماجستير، سيتم السماح لهم بالتسجيل في شهادة الدكتوراه ابتداءً من السنة الجامعية الجديدة، وسيكون ذلك من دون إجراء مقابلة شخصية كما سيتم إعفاء جميع هؤلاء الطلاب من التكوين في السنة الأولى.

نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021

قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 جامعة بسكرة, تيارت, قسنطينة, ورقلة, المدية، وفي ذات الصدد أعلنت بعض المؤسسات الجامعية بأن طلاب الدكتوراه الذين اجتازت مدة التسجيل الخاصة بهم خمسة سنوات، يتعين عليهم تقديم رسائلهم قبل نهاية شهر ديسمبر القادم كحد أقصى، كي يتم الانتهاء من تخرج الطلبة في النظام الكلاسيكي بشكل نهائي.

ومن خلال الدخول على رابــــط، يُمكنكم الإطلاع على نتائج قائمة المقبولين في مسابقة الدكتوراه 2021 ، علماً أنه تبدأ عملية مُعالجة الطعون الخاصة بمن تم إقصائهم من التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2021 اليوم الأحد السابع من فيفري/ فبراير، وتستمر عملية مُعالجة الطعون حتى تاريخ التاسع من فبراير 2021.