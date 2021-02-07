نتائج المنح والقروض الداخلية للجامعات 2021 عبر رابط dsamohe.gov.jo للبكالوريوس والدبلوم

نتائج المنح والقروض الداخلية للجامعات 2020-2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، فمع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، عن النتائج النهائية لقبول الطلاب بمرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط، للاستفادة من القروض والمنح الداخلية للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية للعام الدراسي 2020-2021، حيث قامت الوزارة ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطلاب بالطريق الإلكتروني والبالغ عددها نحو 16615، حيث قام نحو 5435 طالب وطالبة بتقديم اعتراض إلكتروني مدعم بالمستندات، التي أوجبت التعديل في بيانات الطالب ونقاطه المحتسبة، وإليكم الرابط الإلكتروني للاطلاع على أسماء المترشحين للمنح والقروض الداخلية.

الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع مديرية البعثات “dsamohe.gov.jo“.

الضغط على مربع النتائج النهائية للمنح والقروض.

ثم الضغط على مربع الاستفسار عن النتائج النهائية.

تسجيل الرقم الوطني.

كتابة اسم الطالب.

الضغط على استمرار.

لتظهر النتيجة.

رابط نتائج المنح والقروض الداخلية للجامعات الأردنية 2020-2021المنح والقروض الداخلية للجامعات الأردنية

تعتبر من أهم الوسائل التي تقوم من خلالها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بتقديم الدعم للعديد من الطلاب بمختلف التخصصات، ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على هذه القروض، حسب الشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي، وقد قامت الوزارة بفحص الطلبات المقدمة للحصول على المنح والقروض الداخلية للجامعات لمرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والتي بلغت نحو 63241 طالب وطالبة ممن انطبق عليهم الشروط للتقديم، في حين تم ترشيح 50517 طالب وطالبة مقسمين على عدد 46936 طالب وطالبة لمرحلة البكالوريوس، وعدد 3581 طالب وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط، حيث بلغت نسبة المقبولين نحو 80%.

استكمال الإجراءات للمترشحين للاستفادة من القروض

يبدأ الطلاب المقبولين في المنح والقروض الداخلية بالجامعات الأردنية، في استكمال باقي الإجراءات سواء دفع الكفالة العدلية، أو سندات التعهد المطلوبة منهم مع طباعتها من صفحة النتائج النهائية، تقديم الوثائق المطلوبة مع توقيع المستشار الثقافي بالجامعة عليها، ثم الدخول على الرابط الإلكتروني للخدمات المحسوبة بوزارة العدل الأردنية وتسجيل طلب كفالة، ويتم التوجه إلي كاتب العدل بعد وصول رسالة بقبول الطلب، ثم يتم التوجه للمستشار الثقافي بالجامعة لتسليم الكفالة والاتفاقيات، وذلك في خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 في الثامنة صباحاً، حتي يوم الأحد الموافق 14 مارس 2020 مع نهاية دوام هذا اليوم.