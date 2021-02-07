موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وإعلان أسماء المستحقين محل دراسة وزارة الموارد

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وتحديد موعد الصرف واحد من الأمور الهامة التي تشغل بال جميع مستفيدي المساعدة المقطوعة، حيث مر وقت كبير منذ صرف أخر دفعة ضمن برنامج المساعدة المقطوعة، وهو الأمر الذي أصار قلق الجميع، حيث لم تعلن وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وإيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين كنوع من أنواع المساعدة النقدية للكثير من الأسر السعودية من أصحاب الدخل المنخفض، حيث تسعي المملكة العربية السعودية لمساعدة الكثير من هذه الأسر بهدف توفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442

برنامج المساعدة المقطوعة هو عبارة عن مساعدات مالية تقدم لعدد من الأسر السعودية الفقيرة بهدف توفير حياة كريمة لهم، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتأثر الأسر السعودية الفقيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبناها المملكة بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل في المساعدة المقطوعة وفق عدد من الشروط والضوابط بهدف وصول العم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية على ألا يزيد مقدار المساعدة مبلغ 30 ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.

ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يهدف برنامج المساعدة المقطوعة لمساعدة الأسر السعودية الفقيرة من خلال مساعدات مالية في ظل غلاء المعيشية، حيث حددت وزارة الموارد البشرية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً.

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً.

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية.

ألا يزيد دخل المستفيد عن 2000 ريال.

وقد حددت وزارة الموارد أولية صرف المساعدة المقطوعة للأسر الأكثر فقراً والأرامل، والتي لديها عائل مسجون.

متى تنزل المقطوعة

لعل السؤال الأهم لدي جميع المستفيدين خلال الفترة الحالية هو التعرف على موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين، وخاصة بعد مرور فترة كبيرة على انتهاء فترة تحديد البيانات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية لجميع المستفيدين، حيث يشهد البحث عن رابط استعلام المساعدة المقطوعة إقبالاً كبيراً، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، حيث خصصت الوزارة رابط استعلام أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وهي:

الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية

كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقيق

الضغط على كلمة “عرض”

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أنه مازالت عملية مراجعة بيانات مستفيدي المساعدة المقطوعة مستمرة حتى الآن، وأكدت أنه لا يوجد موعد محدد للصرف حتى الآن، وأنه يمكن للجميع متابعة كافة المستجدات وأخبار المساعدة المقطوعة، وتوقيت الصرف من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن موعد صرف المساعدة المقطوعة وإعلان أسماء المستفيدين يختلف من فرد لآخر، وليس فى وقت واحد، ولهذا، فقد خصصت الوزارة رابط استعلام المقطوعة برقم الطلب عبر الموقع الرسمي، حيث يقوم جميع المستحقين بالدخول عبر الموقع، وكتابة البيانات المطلوبة كما تم التوضيح أعلى المقال، وبعدها سيتم التعرف على موعد الصرف لكل مستفيد.