المرصد السورى: اجتماع بين ضباط روس وأتراك شمال الحسكة

جدة - نرمين السيد - كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان عن وصول مجموعة من الضباط الروس، اليوم الأحد، إلى مناطق سورية تحتلها القوات التركية والفصائل الموالية لها فى شمال الحسكة، لإجراء اجتماع مع ضباط أتراك.





وبحسب المرصد، أكدت مصادر ميدانية أن الاجتماع المرتقب سيعقد فى قرية علوك الواقعة فى ريف العين بريف الحسكة، دون معرفة أسباب وطبيعة الاجتماع المقرر انعقاده خلال الساعات القادمة. ويأتى اجتماع اليوم بعد الاجتماع الذى عقد بين الجانبين الروسى والتركى إلى قيادات كردية من قوات سوريا الديمقراطية، يوم 18 يناير الماضى، فى عين عيسى شمالى الرقة.

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