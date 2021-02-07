العراق: ننتظر وصول مليون و600 ألف جرعة من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - ينتظر العراق وصول أكثر من مليون و600 ألف جرعة من لقاح فايزر، من أصل 8 ملايين جرعة تعاقدت عليها بغداد مع الشركة الأمريكية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الأحد.





وفى تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية فى العراق، قال سيف البدر: "ننتظر قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر من أصل المجموع الكلى الذى تم التعاقد عليه مع شركة فايزر الذى يبلغ 8 ملايين".

وأضاف البدر، "أن وزارة الصحة والبيئة استوردت الثلاجات و3 ملايين من لقاح أسترازينيكا البريطانى الخاصة بحفظ اللقاحات من مناشئ عالمية رصينة، تضاف إلى الثلاجات الكبيرة التى تملكها الوزارة والموزعة فى بغداد والمحافظات وإقليم كردستان وتهيئة جميع النواحى اللوجستية لاستقبالها".

وأوضح المتحدث العراقى "أن لقاح أسترازينيكا البريطانى لا يحتاج إلى إجراءات معقدة لحفظه على العكس من لقاح فايزر"، مؤكدًا أن "توزيع اللقاح سيكون بحسب الأولويات، وسنبدأ بالتوزيع مباشرة بعد وصول الدفعة الأولى َمنه أى بنسبة 20% من الشعب العراقى".

وشدد متحدث الصحة العراقية على أن إرتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية أهم وأفضل من أى لقاح لفيروس كورونا، وأن الحصول على اللقاح لا يعنى الاستغناء عن الإجراءات الصحية والوقائية.

وبحسب الصحيفة العراقية، فمن المنتظر أن تصل الشحنات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى بغداد، نهاية شهر فبراير الحالى.