عاجل.. العراق: انفجار عبوة ناسفة فى رتل للتحالف الدولى وسط بابل

جدة - نرمين السيد - ولم تشر الأنباء الواردة إلى خسائر مادية أو بشرية حتى الآن. فيما تتواصل عمليات استهداف قوات التحالف الدولى فى العراق بالعبوات الناسفة والتفجيرات منذ أكثر من شهر، وسط توترات واسعة بين الولايات المتحدة وإيران.

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