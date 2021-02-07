بعد إصابته بكسر سابق في القدم .. فحوص جديدة تكشف وضع بايدن الصحي

كشف الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الحالة الصحية للأخير بعد إصابته بكسور في قدمه أواخر نوفمبر الماضي، أثناء اللعب مع كلبه.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال الطبيب كيفن أوكونور، إن الكسور الدقيقة في قدمه شُفيت تمامًا، والتئمت وأصبح وضعه مستقرًا.
وأشار أوكونور، إلى أن التقارير الطبية والأشعة السينية التي ظهرت عقب زيارة بايدن لأخصائيي جراحة العظام في ديلاوير في وقت سابق من أمس السبت، أكدت التئام الكسور الدقيقة في قدمه تمامًا كما كان متوقعًا، ومن المقرر أن يعود الرئيس لممارسة نشاطاته الاعتيادية.
ولفت الطبيب إلى أن السبب وراء إجراء الأشعة السينية هو التأكد من استقرار وضع بايدن، وشفاء قدمه بعد إصابة لمدة 10 أسابيع.
وكان بايدن أصيب في نوفمبر الماضي، بالتواء في الكاحل، عقب انزلاقه أثناء اللهو واللعب مع كلبه.
وبعد إجراء الفحص حينها، أعلن الطبيب الخاص بالرئيس إصابته بكسور دقيقة في قدمه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.
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