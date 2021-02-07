محظوظ .. ترامب قد ينجو من المحاكمة لسببٍ غريب

قد ينجو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جلسة المحاكمة المقررة له بعد أيام أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق ماذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن ترامب قد ينجو بسبب أن المشرعين الأمريكيين قد يعلقون مساءلته يوم 12 فبراير، بسبب مصادفة ذلك اليوم لطقس يهودي.

وأضافت الصحيفة، إن الداعي للتأجيل قد يكون بسبب الأخذ في الاعتبار ليوم الشبات ، حيث إنه طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة، وهي الحجة التي ساقها محامي ترامب.

وذكرت الصحيفة، أن ديفيد شوين المحامي عن ترامب أبلغ قادة مجلس الشيوخ بأنه يهودي ملتزم بصرامة بالوصية بعدم العمل في يوم السبت، وبالتالي لن يكون قادرًا على المشاركة في أي إجراء يصادف بعد غروب الشمس يوم الجمعة أو في يوم السبت.

وأرسلت رسالة المحامي شوين إلى السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأغلبية، وإلى السيناتور ميتش مكونيل، الجمهوري عن كنتاكي وزعيم الأقلية، وإلى السيناتور باتريك ج. ليهي، ديمقراطي من ولاية فيرمونت، الذي يترأس المحاكمة كرئيس مؤقت.

وجاء رد المتحدث باسم السيناتور شومر، جاستن جودمان، على الرسالة قائلا: "نحترم الطلب وبالطبع سنلبيه".