أمين التعاون الخليجي يرحب بقرار أمريكا تعيين ليندركنج مبعوثاً لليمن

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، اليوم /الأحد/ بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا لها إلى اليمن .
وقال الأمين العام - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن - في وقت سابق - تعيين ليندركينج مبعوثا أمريكيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.. وأكد بايدن أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
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