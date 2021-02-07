خامنئي يحدد شرطا لعودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن إيران لن تعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال خامنئي، خلال اجتماع مع قادة القوات الجوية اليوم الأحد: "إن الآخرين اذا أرادوا عودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي فعلى أمريكا أن ترفع كل أنواع الحظر وبشكل عملي".

وأضاف: "إذا تأكدنا من ذلك ورأينا أن العقوبات قد تم رفعها بالشكل الصحيح، عند ذلك سنعود إلى التزاماتنا في إطار الاتفاق النووي، وهذه هي سياسة إيران التي لا تحيد عنها وهي مورد اتفاق جميع مسئولي البلاد".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إنه لا يوجد إجماع بين السلطات الإيرانية العليا فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

وقد كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخطط لتخفيف التوتر مع إيران، دون الاصطدام بالكونجرس المتمسك بإبقاء العقوبات على طهران.

وقالت الوكالة نقلًا عن 4 مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، إن إدارة بايدن تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقوبات النفطية.

ونقلت الوكالة عن المصادر أن أحد خيارات الحكومة الأمريكية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في هذا البلد.