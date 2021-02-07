الأقل منذ أشهر .. انخفاض أعداد إصابات كورونا بروسيا

بعد ذروة الارتفاع التي شهدتها روسيا خلال الأيام الماضية، سجلت البلاد أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، وفق ما ذكرته شبكة آر تي.
وسجلت الجهات المعنية 16048 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.
ولا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.
وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (1175 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 432 حالة وفاة.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و967281 إصابة مؤكدة، منها 76661 حالة وفاة.
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