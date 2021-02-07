نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 429 حالة إصابة بكورونا في العاصمة اليابانية طوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها طوكيو حالات إصابة يومية جديدة دون 500 منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأعلنت السلطات الصحية اليابانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 103 آلاف و845 حالة.

وأوضح المسؤولون، أن "عدد الحالات الحرجة يبلغ 111 حالة، بانخفاض بواقع 3 حالات مقارنة بأمس السبت".