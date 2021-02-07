نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 4 متزلجين وإصابة آخرين بانهيارات ثلجية بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأمريكية، عن مصرع 4 متزلجين وإصابة 5 آخرين، أمس السبت، في منطقة ترفيهية شعبية، بسبب انهيار جليدي بولاية يوتا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن إدارة الشرطة الموحدة إنه "تم تنبيهها بالانهيار الجليدي في حوالي الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد تلقيها نداء استغاثة خافت من منارة الانهيار الجليدي في ميلكريك كانيون".

وبحسب الشرطة، اجتاح الانهيار الجليدي الذي أحدثه التزلج، ثمانية أشخاص، في أوائل العشرينات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، كانوا في مجموعتين يتجولون في الريف".

وأوحضت السلطات الأمريكية، أن الانهيار الجليدي حدث على ارتفاع 9800 قدم (نحو2987 مترا)، بعمق 2.5 قدم (نحو 0.7 متر)، وعرض 250 قدما (نحو 76 مترا).