تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى المصري وبايرن ميونج الاثنين القادم فى كأس العالم للأندية

يسعى الكثيرون من محبى وعاشقى الساحرة المستديرة إلى البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النادى الأهلي المصري ونادي بايرن ميونج حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين القادم الموافق 8 / 2 /2021 م فى ملعب أحمد بن علي المونديالي، وخاصة بعد فوز النادي الأهلي المصري على نادى الدحيل القطري فى ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدف نظيف مقابل لاشئ، وأحرز الهدف الوحيد للنادي الأهلي اللاعب حسين الشحات، ، وقد نُقلت المباراة على قناة bein sports الرياضية بصوت المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي، وتُعد هذه البطولة هى السادسة للنادي الاهلى المصري بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 م على نادي الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف لنادي الزمالك، أما نادى الدحيل القطري شارك فى البطولة بصفته صاحب الأرض بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى المصري وبايرن ميونخ

أعلنت قنوات bein sports الرياضية يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2 / 2021 م على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية على القناة المفتوحة لمساعدة محبى وعاشقى الساحرة المستديرة على متابعة المباريات الرياضية، لذلك حرص الجميع على البحث عن تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية وخاصة جماهير الكرة المصرية بعد فوز النادي الأهلي المصري المستحق على نادى الدحيل القطري بهدف نظيف مقابل لاشئ يوم الخميس الماضى، وسوف تنطلق مباراة النادي الأهلى ونادي بايرن ميونخ يوم الاثنين القادم الموافق 8 / 2 / 2021 م فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسوف نوضح لكم تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لعام 2021 م

القمر الصناعى التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ النايل سات 11054- 12765-11054 أفقى 27500 4/3 عرب سات 12379 أفقى 27500 5/6 سهيل سات 11547 عمودي 27500 5/6

والآن استقبل أيضًا تردد قناة الكأس القطرية 2021 م الناقلة لبطولة كأس العالم للاندية

القمر الصناعي النايل سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

وهنا نكون قد استعرضنا ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام 2021م.

حيث شجع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاعبي الفريق، باعطائهم مكافأة استثنائية لتقديم أفضل مالديهم بعرض قوى ومشرف أمان الفريق المنافس بايرن ميونيخ الألمانى، فى المباراة التي سوف تجمع بينهما غدًا الاثنين فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة ، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد احمد بن علي.