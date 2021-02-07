رابط نتائج الباك حر 2021 المغربية || candidaturebac.men.gov.ma للطلاب بالمملكة

رابط نتائج الباك حر للمقبولين في المغرب كما قامت بالإعلان عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين التي أعلنت نتائج الباك، حيث قامت الوزارة بالإرسال إلى جميع المترشحين والمترشحات الرد على طلبات القبول في الباك، وأيضا قامت الإعلان عن ظهور نتائج الشكايات والتظلمات على النتائج المعلنة سابقا، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبوابة ترشيح الأحرار لاجتياز الامتحانات.

موقع وزارة التنمية والتكويننتائج الباك حر المغربية

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بالمملكة المغربية بالإعلان فيما بعد عن نتائج ترشيحات الطلاب والطالبات الخاصة بنتائج الباك، وذلك للدور الأول للطلاب، وقد تقدم الطلاب بالتظلمات والشكايات على بعض النتائج وقد تم تحديد موعد لتقديم تلك الشكاوى، وقد تم إغلاق باب التقديم نهائيا بعد ذلك لدراسة الرد عليها ومراجعة نتائج ترشيحات الطلاب، واليوم أعلنت الوزارة الرد على جميع المتقدمين للترشيحات لعام 2021.

يتم الدخول على رابط نتائج ترشيحات الطلاب للباك. يتم تسجيل الدخول على الموقع. يبدأ الدخول بعدها على هذه الصفحة. يقوم الطالب بكتابة اسم المستعمل. يقوم الطالب بكتابة الرقم الوطني الخاص به. يتم كتابة رقم المرور الخاص به والذي قام بكتابته منذ البداية. يتيح الموقع التسجيل في حال نسيان كلمة المرور.

رابط استخراج أسماء نتائج الباك الحر

وجدير بالذكر أن الإعلان عن نتائج الترشيح قد تم إرساله من قبل وزارة التربية الوطنية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدمين، والذي قاموا بتسجيله من قبل عن التسجيل بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم إرسال المرشحين الذين لم يجتازوا الملف الطبي لهم في اختبارات التربية البدنية، وذلك بالاستدعاء الشخصي له حسب قاعدة البيانات الموجودة لديهم مسبقا.

وجدير بالذكر أن جميع المدارس بالمملكة المغربية قد توقف الذهاب اليومي إليها خوفا على صحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كرونا في الموجة الثانية له، والخوف من انتشار أكبر وارتفاع في أعداد الطلاب بالاختلاط اليومي بالمدارس، وتحرص وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة الصحة بالحصول على اللقاحات الآمنة والكافة لاستعادة الحياة العادية للمجتمع بشكل آمن وتدريجي.

ويعتبر النظام التعليمي المغربي من أحدث النظم التعليمية في العصر الحديث، حيث يتقدم ترتيبه وسط ترتيب الدول العربية في التعليم، وقد فطن النظام التعليمي مبكرا للنظام التعليمي المتطور والنظم التعليمية الحديثة في التسجيل والتعلم والاستعلام، ولا تولي الوزارة جهدا في الاهتمام بالطالب على المستوى التعليمي والتربوي وأيضا المستوى الصحة لتكون منظومة تعليمية متكاملة.

وتحرص وزارة التربية والتعليم بالمملكة المغربية على التطور العلمي والتكنولوجي للطالب، حيث تحرص على تقديم الخدمات التربوية من تطوير العمليات التعليمية والمعلمين والمنظومة بأكملها، كما تحرص على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي خاصة في مجال التعليم مع الطلائع الذين هم مستقبل الوطن، ويكون التقديم والاستعلام الرقمي هو الأفضل للطالب والمعلم وأدق في المعلومات والبيانات وأيضا النتائج.