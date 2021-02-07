شحن جواهر فري فاير ملايين الجواهر بطرق سهلة جداً وكيفية الشحن لها

شحن جواهر فري فاير اللعبة الشهيرة التي لها كثيرين من عشاقها علي مستوي العالم لأنها تعتبر من أفضل الألعاب المعروفة مثلها مثل ألعاب كثيرة ولكنها تعتبر مميزة وذلك بفضل أنها تحتوي علي مستويات ومراحل داخل اللعبة مما يجعلها ممتعة حقاً وهناك الكثيرين ممن يبحثون عن جواهر فري فاير بشكل مجاني وهناك من يبحث أيضاً عن طرق أخري مثل الشحن عن طريق البطاقات للدفع مقابل الشحن وهناك طرق كثيرة لكيفية شحن فري فاير ولأن الشحن ذات أهمية للعبة حتي يتمكن اللاعبون من الاستمرار في اللعب والتقدم لمستويات أعلي في اللعب ولأن لعبة فير فاير تحتوي علي مستلزمات خاصة باللعبة سواء من الأسلحة أو من الملابس وأيضاً الجنود فلا بد من الشحن للعبة جواهر فري فاير مجاناً أو بطرق الدفع حتي يتمكن اللاعب من شراء كل مستلزمات اللعبة وفي هذا المقال سنتعرف علي كيفية الشحن للعبة free fire والطرق المختلفة .

شحن جواهر فري فاير وما هي الطريقة السهلة ليتم الشحن للعبة

free fire اللعبة الأكثر إثارة عندما ينشئ اللاعب حساب خاص به داخل اللعبة باعتباره لاعب جديد تكون هناك مستويات مختلفة داخل اللعبة وحينما يتم اللعب فيها تأخذ مستويات أعلي في اللعب ويكون أي شخص باحتياج لكل ما يكون داخل لعبة فري فير من أسلحة وملابس وغيرها لكي ما يرتقي اللاعب لمستويات أعلي في اللعب ويتم الارتقاء في اللعب لمستويات أعلي وشراء كل ما يلزم لعبة free fire يتم ذلك عن طريق شحن فري فاير ويتم ذلك بوسائل مختلفة منها طريقة الدفع من خلال البطاقات البنكية مقابل قيمة الشحن ولكن هناك الكثيرين الذين يريدون الشحن بطرق مجانية في لعبة فير فاير.

شحن فري فاير من خلال المتجر الشهير GOOGLE PLAY ومن خلال القيام بالبحث عن أبلكيشن GOOGLE OPINION ومن بعدها يتم تثبيته علي الهاتف . لعبة فير فاير ويتم بعد ذلك الدخول علي التطبيق الذي تم تثبيته وتسجيل الدخول عليه ببريد إلكتروني خاص بالشخص . فري فير تبعث كمية من الاستطلاعات الخاصة باللعبة علي هاتفك الشخصي بطريقة مجانية ويكون هذا لمدة أسبوعين . free fire وبالاستطلاعات المرسلة علي الأبلكيشن يتم الإجابة علي كافة الاستطلاعات وبشك صحيح ومن بعدها يتم الحصول علي شحن فري فاير بشكل مجاني . لعبة فير فاير يتم من خلال الخطوات السابقة تجميع المبلغ داخل الاستطلاعات وقيمته 10 دولار أمريكي ومن بعد ذلك يتم الضغط علي الشراء الخاص بالجواهر وذلك بعد فتح لعبة فري فير . جواهر فري فاير والتي تم الحصول عليها من الأبلكيشن المثبت تكون متاحة بشكل مستمر وذلك بفضل الأبلكيشن الذي تم تثبيته .

هناك خطوات خاصة بالهواتف الذكية سواء سامسونج أو أيفون ومن خلال الإعدادات التي تخص كل هاتف وبعد الدخول علي قائمة كل متجر خاص بكل هاتف سواء GOOGLE PLAY OR APPLE STORE .

لعبة فير فاير يتم بعد الدخول بالضغط علي الزر الخاص بقائمة الدفع الموجودة في قائمة الإعدادات .

FREE FIRE بعد أختيار القائمة الخاصة بطريقة الدفع لشحن اللعبة بشكل مجاني الخاصة بالشحن عن طريق ID .

شحن جواهر فري فاير من خلال تحديد خيار الدولة ويتم تحديد “أمريكا” حيت يتحول الحساب لأمريكي حتي يتم شحن لعبة فير فاير المميزة والمشوقة في اللعب .

شحن فري فاير يتطلب تسجيل كافة البيانات التي تخص اللاعب في الخانات المخصصة لذلك .

FREE FIRE تتطلب بعد كتابة البيانات الخاصة باللاعب يتم بعدها الضغط علي الكلمة الخاصة حفظ بعد ذلك يجد اللاعب علي صفحته الرئيسية نقاط كثيرة ويتحكم اللاعب فيها بتحويلها لشحن جواهر فري فاير في حساب اللاعب .

free fire وما هي الخطوات التي يجب إتباعها ليتم الشحن للجواهر بطريقة مجانيةلعبة فير فاير وطريقة أخري ليتم الشحن الخاص بالجواهر داخل اللعبة

شحن جواهر فري فاير وهناك طرق كثيرة تكون متاحة علي أبلكيشن خاصة بطرق الشحن والتي تكون متاحة عبر المواقع الرسمية الخاصة بلعبة لعبة فير والتي تتيحها الشركة المنتجة للعبة وتكون منها الطرق المدفوعة وذلك أيضاً الطرق المتاحة بشكل مجاني مع عليك سوي أن يتم البحث عن شحن FREE FIRE في منصات GOOGLE PLAY OR APPLE STORE .