رابط نتائج المنح والقروض الداخلية بالأردن || أسماء الطلبة المستفيدين عبر وزارة التعليم العالي

نتائج المنح والقروض التي تطلقها وزارة التعليم العالي الأردنية عبر إتاحة روابط الاستعلام، حيث تقوم الوزارة بترشيح 50 ألف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية والبعثات الخارجية، وتقوم الوزارة بالاهتمام بالطلاب المتقدمين للاستفادة من العروض التي تقدمها والتي تهدف بالأساس إلى النهوض بالطالب وتطوير مستواه الدراسي والعلمي والمستوى الثقافي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميإعلان نتائج المنح والقروض

أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عن قوائم أسماء الطلاب الفائزين بالمنح والقروض الداخلية والابتعاثات الخارجية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، لقبول ما يربو عن 50 ألف طالب بمستويات الحاصلين على البكالوريوسات وأيضا التعليم المتوسط والديبلومات الحاصلين عليها حديثا هذا العام 2020-2021، وقد تقدم للوزارة (50517) أي 80% منهم للاستفادة من البعثات، وحوالي 46936 طالب وطالبة من البكالوريوسات و3581 طالب وطالبة لحملة الديبلومات.

لطلاب البعثات يبدأ الدخول والاستعلام من اليوم 6 فبراير 2021 على رابط النتائج النهائية من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo

ابتداء من السبت 13 فبراير 2021 يكون على المتقدمين للحصول على القروض والمنح استكمال الأوراق المطلوبة، الكفايات العدلية وسندات التعهد ويتم توقيعها من الجامعة الخاص بها ثم يتقدم على http://services.moj.gov.jo/signin

ويمكن الدخول إلى هذه المنصة الإلكترونية من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Enquiry للاستعلامات الخاصة بجميع الطلبة، على أن يبدأ الدخول ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، فيما عدا يومي الجمعة والسبت، ويستمر الاستعلام طوال الأسبوع.

جدول الاستعلام عن النتائج

وتحرص وزارة التعليم العالي على الطلاب بالمملكة حيث تحرص على تقديم النظم والوسائل التعليمية الأفضل للجميع، وأيضا تقوم بتقديم الخدمات التعليمية التي من شأنها الارتفاع بمستوى الطالب الأردني ورفع المستوى العلمي للطلاب، وهذا بالخصوص لطلاب الديبلومات الفنية الراغبين في استكمال في طريق التعليم العالي والجامعات للحصول على فرص أفضل للعمل.