رابط تسجيل منصة مدرستي SA || دخول madrasati التعليمية الفصل الدراسي الثاني 1442

تسجيل منصة مدرستي الإلكترونية التي يتابع الطالب بالمملكة الدخول عليها لكل ما يخص العام الدراسي، حيث أصبحت المنصة الإلكترونية التي تختص بتسجيل الطلاب ومتابعة دروس الطالب في ظل عدم المتابعة المباشرة في المدارس بسبب جائحة كرونا، وينطلق الفصل الدراسي الثاني دون تحديد موعد لعودة الطلاب للمدارس من جديد في ظل الموجة الثانية من الفيروس، وتظل المنصة التعليمية هي الوسيلة الأحدث والأفضل للتعلم الإلكتروني.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني 1442

تسجيل منصة مدرستي الإلكترونية

قامت وزارة التعليم بالمملكة في إطار الحرص الدائم على اتباع أفضل السبل التعليمية الحديثة والتطور التعليمي بالقرن 21 باستحداث نظام نور التعليمي، وهو النظام الشامل لكل ما يخص الشأن التعليمي والطلاب والمعلمين والإداريين، وفي ظل ازمة كرونا الأخيرة كان الاعتماد الكبير على المنصات التعليمية للتعليم الإلكتروني من المنزل، عن بعد، وقد نجح النظام كثيرا بمتابعة الوزارة ومعلم الفصل الدراسي الافتراضي، ويتم متابعة الطلاب والواجبات المنزلية وعمل الاختبارات الإلكترونية الشهرية والفصلية من خلال تسجيل الدخول على المنصة.

يبدا المستخدم على الدخول خلال منصة مدرستي التعليمية

يقوم المستخدم بتحديد نوع الحاس المطلوب (حساب الطالب – ولي الأمر – المعلم).

يتم استخدام حساب مستخدم جديد.

يتم اتباع الخطوات وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

يقوم الطالب بإدخال رمز التحقق ثم يبدا تسجيل الدخول على المنصة.

رابط دخول منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني

يقوم الطالب بالمملكة بمتابعة جدول الحصص اليومي للمدرسة الافتراضية ويتم تسجيل الدخول المباشر في الفصل، كما يقوم المعلم بتابعة شرح الدروس التفاعلية المباشرة مع الطالب ومتابعة إعطاء الطالب الواجب المنزلي ومتابعة حلول الواجبات، ويتم عمل الاختبارات التقييمية أيضا لأداء الطالب بالفصل والاختبارات الفصلية لجميع المراحل الدراسية إلكترونيا من خلال المنصة.

وجدير بالذكر أن المنصة التعليمية قد استفاد منها الطالب السعودي بشكل كبير، حيث كانت بديلا أمنا لعدم متابعة المدارس للطلاب بشكل يومي وكانت أيضا حاميا ضد انتشار الفيروسات القاتلة بين الطلاب كما كانت تدريبا عمليا للطلاب للاستخدام الأحدث للتكنولوجيا الأحدث في التعليم الإلكتروني والتصفح الرقمي، وقد سعت وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من عشر سنوات لاتباع أحدث السبل التعليمية والإلكترونية في التسجيل والاستعلام متبعة النظام الرقمي، نظام نور التعليمي”.

ويكون نظام نور التعليمي هو النظام الاشمل والأكبر في المنطقة العربية ويضاهي النظم التعليمية الكبرى في العالم، حيث بدا مبكرا في التسجيل الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين، وتكون منصة مدرستي التعليمية إحدى إنجازات النظام، ويتم الاستعلام عن نتائج المنصة من خلال تفعيل رابط نظام نور، كما يقوم المعلم برفع نتائج الطلاب من حسابه الشخصي على حساب نور ليقوم الطلاب بالاستعلام عنها بالرقم المدني لهم بسهولة.

ويعتبر التعليم الإلكتروني الرقمي الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من أحدث النظم التعلمية، وقد قامت المملكة بتوظيف عدد من المعلمين الجدد لانتقاء الأفضل منهم ليتمكن من أداء أفضل مع التعليم عن بعد مع الطلاب، وذلك مع الالتزام مع عدد من المعايير الصارمة للوظائف التعليمية وتقييمات دورية حول أداء المعلم وكيفية الاستفادة منه، من خلال الطلاب والتقييمات العامة لمستوياتهم الدراسية.