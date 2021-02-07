خامنئى: لا تراجع عن خطواتنا النووية إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال المرشد الأعلى فى إيران، على خامنئى، إن طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد أن ترفع واشنطن العقوبات المفروضة على إيران، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.





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