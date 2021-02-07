الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

كشفت السلطات الكويتية عن عزمها تطعيم مواطنيها خلال فترة قياسية خلال العام الجاري، في تسارع من قبل السلطات لتجاوز وباء فيروس كورونا بتطعيم المواطنين لتكون لديهم حصانة ضد المرض المعدي، وفق ما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.

ذكر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، أنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

وتصل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم في الكويت إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وتابع: "وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".