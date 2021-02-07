خلافًا للتقاليد، عين بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، إمرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة مع حقوق التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أصبحت الفرنسية ناتالي بيكوارت، البالغة من العمر 52 عامًا، أول امرأة تشغل منصب وكيل مجمع الأساقفة، كما تتمتع بحقوق التصويت.
وعينت بيكوارت مع وكيل آخر وهو الاسباني لويس مارين دي سان في مجمع الأساقفة، حيث كانت تعمل مستشارة منذ 2019.
وقال الأمين العام للمجمع الكاردينال ماريو جريش، إن تعيين بيكوارت يدل على رغبة البابا في مشاركة أكبر للمرأة في عملية اتخاذ القرار في الكنيسة.
وأضاف جريش أن "عدد النساء المشاركات كخبيرات ومستمعات ازداد في اللقاءات الأخيرة للمجمع"، فمن هنا غير البابا فرانسيس القانون حتى يُسمح للنساء بأداء المهام بشكل جماعي، وبتعيين ناتالي أصبح الباب مفتوحًا للنساء لشغل مناصب مهمة في الكنيسة.
وكان البابا فرانسيس أعرب في وقت سابق، عن رغبته في إصلاح المجمع وجعل النساء والمواطنين العاديين يلعبون دورًا أكبر في الكنيسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يفتح الباب.. تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.