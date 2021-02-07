نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مئات الضحايا جراء الفيضانات في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، مقتل نحو 150 شخصًا، جراء الفيضانات المفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند، فيما اعتُبر نحو 100 شخص آخر في عداد المفقودين.

ورجحت مصادر هندية، أن المفقودين في غالبيتهم عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وأغرقت مياه النهر، عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه.

وكانت شركة الطاقة الكهربائية، قالت إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن.

وأرسلت السلطات الهندية، مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية.