نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خامنئي: طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية، إلا بعد أن ترفع واشنطن العقوبات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران ربما على بعد أسابيع من امتلاك مواد لازمة لامتلاك سلاح نووي، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من غير المقبول ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالمفاوضات النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها لن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي.