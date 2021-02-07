أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب

دوت الخليج -

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرباستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 367 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وسبع غارات لطيران تجسسي على الجاح والدريهمي. ومن بين الخروقات تحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة والجاح والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي و39 خرقاً بقصف مدفعي و297 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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